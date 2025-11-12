โทเคโนมิกส์ Anoma (XAN)

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับ Anoma (XAN) รวมถึงการจัดหาโทเค็น โมเดลการแจกจ่าย และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-11-12 09:34:14 (UTC+8)
โทเคโนมิกส์และการวิเคราะห์ราคา Anoma (XAN)

สำรวจโทเคโนมิกส์หลักและข้อมูลราคาสำหรับ Anoma (XAN) รวมถึงมูลค่าตลาด รายละเอียดอุปทาน FDV และประวัติราคา เข้าใจมูลค่าปัจจุบันของโทเค็นและโพสิชันการตลาดได้อย่างรวดเร็ว

มูลค่าตลาด:
$ 87.58M
อุปทานรวม:
$ 10.00B
อุปทานหมุนเวียน:
$ 2.50B
FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):
$ 350.30M
สูงสุดตลอดกาล:
$ 0.2834
ต่ำสุดตลอดกาล:
$ 0.02529599016007131
ราคาปัจจุบัน:
$ 0.03503
ข้อมูล Anoma (XAN)

Anoma คือระบบปฏิบัติการแบบกระจายศูนย์ที่เป็นรากฐานให้กับเลเยอร์แอปแบบรวมศูนย์สำหรับทั้งระบบ Web3 โดยนักพัฒนาสามารถเขียนแอปเพียงหนึ่งครั้งแล้วใช้งานได้ข้ามเชนทั้งหมด Anoma ปลดล็อกความซับซ้อนของโครงสร้างพื้นฐาน ให้คุณโฟกัสกับสิ่งสำคัญที่สุด: การสร้างแอปและประสบการณ์ที่ผู้คนหลงรัก Anoma แนะนำสถาปัตยกรรมแบบ "ยึดตามเจตนา" รุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแอปและยกระดับ UX ทำให้ Web3 สามารถรองรับระบบนิเวศของแอปที่มั่งคั่ง และแข่งขันได้กับทั้งฟังก์ชันและประสบการณ์ระดับ Web2 อย่างแท้จริง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ:
https://anoma.net/
เอกสารไวท์เปเปอร์:
https://github.com/anoma/whitepaper/blob/main/whitepaper.pdf
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์:
https://etherscan.io/token/0xcedbea37c8872c4171259cdfd5255cb8923cf8e7

โทเคโนมิกส์ Anoma (XAN): คำอธิบายตัวชี้วัดหลักและกรณีการใช้งาน

การทำความเข้าใจโทเค็นโนมิกส์ของ Anoma (XAN) ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์มูลค่าในระยะยาว ความยั่งยืน และศักยภาพ

ตัวชี้วัดหลักและวิธีการคำนวณ:

อุปทานรวม:

จำนวนโทเค็นXAN สูงสุดที่ถูกสร้างหรือจะเคยสร้าง

อุปทานหมุนเวียน:

จำนวนโทเค็นที่มีอยู่ในตลาดและในมือสาธารณะในปัจจุบัน

อุปทานสูงสุด:

ข้อกำหนดตายตัวเกี่ยวกับจำนวนโทเค็น XAN ที่สามารถมีอยู่ได้ทั้งหมด

FDV (การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่):

คำนวณจากราคาปัจจุบัน × ปริมาณอุปทานสูงสุด ซึ่งเป็นการฉายภาพมูลค่าตลาดรวมหากโทเค็นทั้งหมดหมุนเวียนอยู่

อัตราเงินเฟ้อ:

สะท้อนให้เห็นถึงความเร็วของการเปิดตัวโทเค็นใหม่ ซึ่งส่งผลต่อความขาดแคลนและการเคลื่อนไหวของราคาในระยะยาว

เหตุใดตัวชี้วัดเหล่านี้จึงสำคัญสำหรับนักเทรด?

อุปทานหมุนเวียนสูง = สภาพคล่องที่มากขึ้น

อุปทานสูงสุดที่จำกัด + อัตราเงินเฟ้อที่ต่ำ = ศักยภาพในการปรับราคาในระยะยาว

การแจกจ่ายโทเค็นที่โปร่งใส = ความไว้วางใจที่ดีขึ้นในโครงการและความเสี่ยงของการควบคุมแบบรวมศูนย์ที่ลดลง

FDV ที่สูงเมื่อมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำ = อาจเป็นสัญญาณการประเมินมูลค่าสูงเกินไป

ตอนนี้คุณเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ XAN แล้ว มาสำรวจราคาปัจจุบันของโทเค็น XANกัน!

