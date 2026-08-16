การวิเคราะห์ทางเทคนิค Wrapped BTC (WBTC) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ Wrapped BTC ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ WBTC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Wrapped BTC ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BTC (WBTC)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$63,302.3
|--
|-2.98%
|-1.13%
|-17.42%
กระแสเงินทุน Wrapped BTC
การไหลเข้าสุทธิราคา WBTCUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.86 M
|63,165.19
|2026-08-15
|-$1.07 M
|63,121.19
|2026-08-14
|-$1.41 M
|63,007.81
|2026-08-13
|$1.03 M
|63,426.88
|2026-08-12
|-$0.89 M
|63,489.59
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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