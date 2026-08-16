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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Wrapped BTC รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Wrapped BTC รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Wrapped BTC (WBTC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Wrapped BTC (WBTC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Wrapped BTC ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ WBTC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Wrapped BTC ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped BTC (WBTC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$63,302.3---2.98%-1.13%-17.42%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Wrapped BTC

กระแสเงินทุน Wrapped BTC

การไหลเข้าสุทธิราคา WBTCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.86 M63,165.19
2026-08-15-$1.07 M63,121.19
2026-08-14-$1.41 M63,007.81
2026-08-13$1.03 M63,426.88
2026-08-12-$0.89 M63,489.59

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wrapped BTC

เทรดตลาด Wrapped BTC (WBTC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Wrapped BTC ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WBTC/USDT
$63,302.84
$63,302.84$63,302.84
+0.21%
0.93 (USDT)
WBTC/USDC
$63,235.6
$63,235.6$63,235.6
+0.33%
0.48 (USDT)
WBTC/BTC
$1.0007
$1.0007$1.0007
+0.02%
0.14 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ WBTC เป็น USD

จำนวน

WBTC
WBTC
USD
USD

1 WBTC = 63,302.3 USD

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