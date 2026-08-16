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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล WAX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล WAX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAXP

ข้อมูลราคา WAXP

WAXP คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WAXP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WAXP

โทเคโนมิกส์ WAXP

การคาดการณ์ราคา WAXP

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค WAX (WAXP) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค WAX (WAXP) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ WAX ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ WAXP เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ WAX ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา WAX (WAXP)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.003659---7.51%-7.89%-42.64%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา WAX

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค WAX

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ WAX จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 14
เป็นกลาง 5
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 2ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.003658
0.003657
R2
0.003657
0.003657
R1
0.003657
0.003657
PP
0.003656
0.003656
S1
0.003656
0.003656
S2
0.003655
0.003656
S3
0.003655
0.003655

สัญญาณตลาด WAX

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.28M
$4.59 M
$4.87 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.00 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.01 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน WAX

การไหลเข้าสุทธิราคา WAXPUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14$0.05 M0.00
2026-08-13$0.05 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WAXP/USDT
$0.003659
$0.003659$0.003659
0.00%
15.90M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ WAXP เป็น USD

จำนวน

WAXP
WAXP
USD
USD

1 WAXP = 0.003659 USD

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