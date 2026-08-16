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การวิเคราะห์ทางเทคนิค VeChain (VET) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค VeChain (VET) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ VeChain ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ VET เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ VeChain ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา VeChain (VET)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.004435---7.09%-6.83%-34.20%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา VeChain

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค VeChain

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ VeChain จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 4
เป็นกลาง 17
ซื้อ 5
Moving Averages:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 10ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 7ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.004427
0.004427
R2
0.004427
0.004426
R1
0.004426
0.004426
PP
0.004426
0.004426
S1
0.004425
0.004425
S2
0.004425
0.004425
S3
0.004424
0.004425

สัญญาณตลาด VeChain

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.10M
$7.01 M
$7.11 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.08M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.65 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.58 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.16M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.38 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.22 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน VeChain

การไหลเข้าสุทธิราคา VETUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14$0.01 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12$0.03 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด VeChain (VET) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน VeChain ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VET/USDT
$0.004435
$0.004435$0.004435
+0.18%
7.18M (USDT)
VET/USDC
$0.004434
$0.004434$0.004434
+0.20%
11.58M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ VET เป็น USD

จำนวน

VET
VET
USD
USD

1 VET = 0.004435 USD

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