การวิเคราะห์ทางเทคนิค UNISWAP (UNI) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา UNISWAP (UNI)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$3.309
|--
|-18.18%
|-6.50%
|-3.87%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค UNISWAP
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ UNISWAP จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|ขาย
|ขาย 8
|เป็นกลาง 1
|ซื้อ 5
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ซื้อ
|ขาย 2
|เป็นกลาง 3
|ซื้อ 7
สัญญาณตลาด UNISWAP
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน UNISWAP
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|$0.10 M
|3.31
|2026-08-15
|$1.80 M
|3.26
|2026-08-14
|$0.36 M
|3.24
|2026-08-13
|-$1.62 M
|3.48
|2026-08-12
|$1.59 M
|3.51
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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