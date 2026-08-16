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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล UNISWAP รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล UNISWAP รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค UNISWAP (UNI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค UNISWAP (UNI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ UNISWAP ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ UNI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ UNISWAP ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา UNISWAP (UNI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$3.309---18.18%-6.50%-3.87%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา UNISWAP

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค UNISWAP

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ UNISWAP จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 10
เป็นกลาง 4
ซื้อ 12
Moving Averages:ขายขาย 8เป็นกลาง 1ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 3ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
3.3186
3.3183
R2
3.3183
3.3179
R1
3.3176
3.3177
PP
3.3173
3.3173
S1
3.3166
3.3169
S2
3.3163
3.3167
S3
3.3156
3.3163

สัญญาณตลาด UNISWAP

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.09M
$11.37 M
$11.29 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$9.07 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$9.08 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.54M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$51.81 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$51.27 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน UNISWAP

การไหลเข้าสุทธิราคา UNIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.10 M3.31
2026-08-15$1.80 M3.26
2026-08-14$0.36 M3.24
2026-08-13-$1.62 M3.48
2026-08-12$1.59 M3.51

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด UNISWAP (UNI) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน UNISWAP ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
UNI/USDT
$3.307
$3.307$3.307
-0.27%
73.08K (USDT)
UNI/USDC
$3.309
$3.309$3.309
-0.18%
8.44K (USDT)
UNI/ETH
$0.001752
$0.001752$0.001752
-0.38%
1.48K (USDT)
UNI/USD1
$3.31
$3.31$3.31
-0.15%
17.01K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ UNI เป็น USD

จำนวน

UNI
UNI
USD
USD

1 UNI = 3.309 USD

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