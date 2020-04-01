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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Trust Wallet รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Trust Wallet รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TWT

ข้อมูลราคา TWT

TWT คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TWT

โทเคโนมิกส์ TWT

การคาดการณ์ราคา TWT

ประวัติ TWT

TWT คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Trust Wallet (TWT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Trust Wallet (TWT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Trust Wallet ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TWT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Trust Wallet ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Trust Wallet (TWT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3993--+1.94%+15.77%-17.23%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Trust Wallet

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Trust Wallet

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Trust Wallet จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 9
เป็นกลาง 6
ซื้อ 11
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.3979
0.3979
R2
0.3979
0.3978
R1
0.3978
0.3978
PP
0.3978
0.3978
S1
0.3977
0.3977
S2
0.3977
0.3977
S3
0.3976
0.3977

สัญญาณตลาด Trust Wallet

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.06M
$4.58 M
$4.64 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.13 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.14 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.70 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.70 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Trust Wallet

การไหลเข้าสุทธิราคา TWTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.40
2026-08-15-$0.01 M0.40
2026-08-14-$0.03 M0.41
2026-08-13$0.02 M0.40
2026-08-12$0.02 M0.39

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Trust Wallet (TWT) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TWT/USDT
$0.3993
$0.3993$0.3993
0.00%
209.95K (USDT)
TWT/USDC
$0.3989
$0.3989$0.3989
-0.05%
140.47K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TWT เป็น USD

จำนวน

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0.3993 USD

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