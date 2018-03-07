ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล TrueUSD รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล TrueUSD รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TUSD

ข้อมูลราคา TUSD

TUSD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TUSD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TUSD

โทเคโนมิกส์ TUSD

การคาดการณ์ราคา TUSD

ประวัติ TUSD

TUSD คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TUSDเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TUSD

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค TrueUSD (TUSD) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค TrueUSD (TUSD) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ TrueUSD ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TUSD เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ TrueUSD ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา TrueUSD (TUSD)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.999--+0.23%+0.10%-0.09%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา TrueUSD

กระแสเงินทุน TrueUSD

การไหลเข้าสุทธิราคา TUSDUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M1.00
2026-08-15-$0.02 M1.00
2026-08-14-$0.46 M1.00
2026-08-13-$0.48 M1.00
2026-08-12$0.00 M1.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueUSD

TUSD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TUSD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TUSD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด TrueUSD (TUSD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน TrueUSD ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TUSD/USDT
$0.999
$0.999$0.999
0.00%
7.54K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TUSD เป็น USD

จำนวน

TUSD
TUSD
USD
USD

1 TUSD = 0.999 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม