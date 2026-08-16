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ข้อมูลราคา TNSR

TNSR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TNSR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TNSR

โทเคโนมิกส์ TNSR

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Tensor (TNSR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Tensor (TNSR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Tensor ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TNSR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Tensor ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Tensor (TNSR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03247--+0.18%+0.40%-15.20%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Tensor

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Tensor

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Tensor จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 16
เป็นกลาง 1
ซื้อ 9
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 0ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 1ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03248
0.03246
R2
0.03246
0.03245
R1
0.03245
0.03244
PP
0.03243
0.03243
S1
0.03242
0.03242
S2
0.0324
0.03241
S3
0.03239
0.0324

สัญญาณตลาด Tensor

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.29M
$5.29 M
$5.59 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.02 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.09 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Tensor

การไหลเข้าสุทธิราคา TNSRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.03 M0.03
2026-08-15$0.02 M0.03
2026-08-14$0.00 M0.03
2026-08-13$0.02 M0.03
2026-08-12-$0.01 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Tensor (TNSR) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TNSR/USDT
$0.03248
$0.03248$0.03248
-0.15%
1.91M (USDT)
TNSR/USDC
$0.03245
$0.03245$0.03245
-0.27%
1.71M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TNSR เป็น USD

จำนวน

TNSR
TNSR
USD
USD

1 TNSR = 0.03247 USD

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