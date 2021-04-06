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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Alien Worlds Trilium (TLM) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Alien Worlds Trilium (TLM) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Alien Worlds Trilium ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ TLM เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Alien Worlds Trilium ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Alien Worlds Trilium (TLM)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0015818---1.33%+5.10%-11.73%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Alien Worlds Trilium

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Alien Worlds Trilium

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Alien Worlds Trilium จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 6
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 0ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 6ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.001581
0.00158
R2
0.00158
0.00158
R1
0.00158
0.00158
PP
0.001579
0.001579
S1
0.001579
0.001579
S2
0.001578
0.001579
S3
0.001578
0.001578

สัญญาณตลาด Alien Worlds Trilium

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.78M
$12.45 M
$13.23 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.19 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.21 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.80 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.80 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Alien Worlds Trilium

การไหลเข้าสุทธิราคา TLMUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.13 M0.00
2026-08-15-$0.05 M0.00
2026-08-14-$0.17 M0.00
2026-08-13-$0.03 M0.00
2026-08-12-$0.08 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Alien Worlds Trilium

เทรดตลาด Alien Worlds Trilium (TLM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Alien Worlds Trilium ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TLM/USDT
$0.0015813
$0.0015813$0.0015813
+0.01%
42.57M (USDT)
TLM/USDC
$0.0015772
$0.0015772$0.0015772
-0.18%
33.78M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ TLM เป็น USD

จำนวน

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0.0015818 USD

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