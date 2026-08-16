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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SUSHI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SUSHI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค SUSHI (SUSHI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค SUSHI (SUSHI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ SUSHI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SUSHI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ SUSHI ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา SUSHI (SUSHI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1609---3.48%-0.93%-23.24%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา SUSHI

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค SUSHI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ SUSHI จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 1
เป็นกลาง 15
ซื้อ 10
Moving Averages:เป็นกลางขาย 0เป็นกลาง 10ซื้อ 4
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1608
0.1607
R2
0.1607
0.1606
R1
0.1606
0.1606
PP
0.1605
0.1605
S1
0.1604
0.1604
S2
0.1603
0.1604
S3
0.1602
0.1603

สัญญาณตลาด SUSHI

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.06M
$12.97 M
$12.91 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.26 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.24 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.70 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.63 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน SUSHI

การไหลเข้าสุทธิราคา SUSHIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.16
2026-08-15$0.01 M0.16
2026-08-14$0.00 M0.15
2026-08-13-$0.04 M0.16
2026-08-12$0.02 M0.16

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SUSHI/USDT
$0.1609
$0.1609$0.1609
0.00%
349.27K (USDT)
SUSHI/USDC
$0.1609
$0.1609$0.1609
+0.06%
337.56K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SUSHI เป็น USD

จำนวน

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0.1608 USD

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