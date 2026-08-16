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STG คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stargate Finance (STG) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Stargate Finance (STG) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Stargate Finance ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ STG เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Stargate Finance ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Stargate Finance (STG)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1431--+6.23%+0.42%-23.93%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Stargate Finance

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Stargate Finance

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Stargate Finance จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 6
ซื้อ 14
Moving Averages:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 3ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 3ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1429
0.1429
R2
0.1429
0.1428
R1
0.1428
0.1428
PP
0.1428
0.1428
S1
0.1427
0.1427
S2
0.1427
0.1427
S3
0.1426
0.1427

สัญญาณตลาด Stargate Finance

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.38M
$5.26 M
$5.64 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.21 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.63 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.70 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Stargate Finance

การไหลเข้าสุทธิราคา STGUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.14
2026-08-15-$0.05 M0.14
2026-08-14-$0.02 M0.14
2026-08-13-$0.01 M0.14
2026-08-12-$0.03 M0.14

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STG/USDT
$0.143
$0.143$0.143
+0.35%
381.52K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ STG เป็น USD

จำนวน

STG
STG
USD
USD

1 STG = 0.1431 USD

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