การวิเคราะห์ทางเทคนิค Lido Staked ETH (STETH) วันนี้
หน้าการวิเคราะห์ Lido Staked ETH ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ STETH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Lido Staked ETH ด้านล่าง
การเปลี่ยนแปลงราคา Lido Staked ETH (STETH)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$1,884.22
|--
|-2.22%
|+3.08%
|-10.68%
กระแสเงินทุน Lido Staked ETH
การไหลเข้าสุทธิราคา STETHUSDT
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.01 M
|1,882.75
|2026-08-15
|-$0.01 M
|1,884.79
|2026-08-14
|-$0.27 M
|1,881.73
|2026-08-13
|-$0.16 M
|1,881.66
|2026-08-12
|$0.01 M
|1,892.91
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
$1,884.22
$1,884.22$1,884.22
-0.03%
29.51 (USDT)
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