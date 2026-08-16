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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SNX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SNX รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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SNX คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค SNX (SNX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค SNX (SNX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ SNX ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SNX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ SNX ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา SNX (SNX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.199---6.45%-10.97%-34.18%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา SNX

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค SNX

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ SNX จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 1
เป็นกลาง 4
ซื้อ 21
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 4ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1986
0.1986
R2
0.1986
0.1985
R1
0.1985
0.1985
PP
0.1985
0.1985
S1
0.1984
0.1984
S2
0.1984
0.1984
S3
0.1983
0.1984

สัญญาณตลาด SNX

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.10M
$2.79 M
$2.69 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.16 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.14 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.51 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.49 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน SNX

การไหลเข้าสุทธิราคา SNXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.20
2026-08-15$0.00 M0.20
2026-08-14-$0.02 M0.20
2026-08-13-$0.01 M0.20
2026-08-12$0.02 M0.20

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SNX/USDT
$0.199
$0.199$0.199
-0.40%
301.16K (USDT)
SNX/USDC
$0.1991
$0.1991$0.1991
-0.30%
292.42K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SNX เป็น USD

จำนวน

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.199 USD

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