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ราคาปัจจุบัน ShredN วันนี้ คือ 0.00116479 USD มูลค่าตลาด SHRED เท่ากับ 11,647.9 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHRED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน ShredN วันนี้ คือ 0.00116479 USD มูลค่าตลาด SHRED เท่ากับ 11,647.9 USD ติดตามการอัปเดตราคา SHRED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ShredN ราคา (SHRED)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SHRED เป็น USD

$0.00116445
$0.00116445$0.00116445
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
ShredN (SHRED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-03 05:43:24 (UTC+8)

ราคา ShredN วันนี้

ราคาปัจจุบัน ShredN (SHRED) วันนี้ $ 0.00116479, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SHRED เป็น USD คือ $ 0.00116479 ต่อ SHRED.

ShredN มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 11,647.9 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00M SHRED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SHRED เทรดระหว่าง $ 0.00116422 (ต่ำ) กับ $ 0.00127614 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 14.31 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00104948

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SHRED เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.42K.

ShredN (SHRED) ข้อมูลการตลาด

$ 11.65K
$ 11.65K$ 11.65K

$ 1.42K
$ 1.42K$ 1.42K

$ 116.48K
$ 116.48K$ 116.48K

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ShredN คือ $ 11.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.42K อุปทานหมุนเวียนของ SHRED คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 116.48K

ประวัติราคา ShredN USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00116422
$ 0.00116422$ 0.00116422
ต่ำสุด 24h
$ 0.00127614
$ 0.00127614$ 0.00127614
สูงสุด 24h

$ 0.00116422
$ 0.00116422$ 0.00116422

$ 0.00127614
$ 0.00127614$ 0.00127614

$ 14.31
$ 14.31$ 14.31

$ 0.00104948
$ 0.00104948$ 0.00104948

0.00%

-4.54%

-0.62%

-0.62%

ประวัติราคา ShredN (SHRED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา ShredN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ShredN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001047053
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ShredN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001086200
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา ShredN เป็น USD เท่ากับ $ -0.8124940176013092

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.54%
30 วัน$ -0.0001047053-8.98%
60 วัน$ -0.0001086200-9.32%
90 วัน$ -0.8124940176013092-0.99%

การคาดการณ์ราคา ShredN

การคาดการณ์ราคา ShredN (SHRED) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SHRED ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา ShredN (SHRED) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ ShredN อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา ShredN จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SHRED ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา ShredN

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เกี่ยวกับ ShredN

ShredN คืออะไร?

ShredN เป็นโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องต่ำในตลาด NFT ซึ่งแตกต่างจากโปรโตคอลการแบ่งส่วน NFT หรือ AMM อื่นๆ ShredN นำเสนอโซลูชันสภาพคล่องเฉพาะสำหรับ NFT ประเภทต่างๆ รวมถึง ERC-721 และ ERC-1155 โดยโปรโตคอลจะแยกแยะระหว่าง ID ของ ERC-721 ทำให้ NFT ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันได้รับการประเมินมูลค่าอย่างเป็นธรรมตามความหายากของพวกมัน

อะไรทำให้ ShredN มีเอกลักษณ์?

1. โซลูชันที่ตรงเป้าหมาย: ShredN เสนอโซลูชันสภาพคล่องหลากหลายรูปแบบ เช่น การแบ่งส่วน NFT, NFT AMM และกลยุทธ์การซื้อขายที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ NFT ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของตนได้ 2. รองรับหลายบล็อกเชน: โปรโตคอลนี้รองรับบล็อกเชนสาธารณะหลักทุกแห่งที่มี NFT อยู่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสภาพคล่องในระบบนิเวศ NFT ทั้งหมด 3. การกำกับดูแลร่วมโดยชุมชน: ผู้ถือโทเค็น SHRED สามารถมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเพื่อบริหารจัดการโครงการ NFT และกำหนดทิศทางการพัฒนาของโปรโตคอลได้ 4. การรวบรวมข้อมูล: ShredN รวบรวมแพลตฟอร์มสภาพคล่อง NFT ที่มีอยู่เดิม เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาราคาที่ราบรื่นและเพิ่มสภาพคล่องให้มากขึ้น

ShredN สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง?

การกำกับดูแลชุมชน: ผู้ถือโทเค็น SHRED สามารถลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการพัฒนา ShredN และบริหารจัดการโครงการ NFT ที่อยู่บนแพลตฟอร์มได้ ลดค่าธรรมเนียม: ผู้ใช้ที่ถือโทเค็น SHRED จะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ลดลงเมื่อซื้อขาย NFT บนแพลตฟอร์ม รางวัลจากการให้สภาพคล่อง: ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นของแพลตฟอร์มจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ให้สภาพคล่อง NFT ในรูปแบบของโทเค็น SHRED

ราคาปัจจุบันของ ShredN คือเท่าไร?

ราคาสดของ ShredN (SHRED) คือ ฿0.0376204098704653054000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

ShredN ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน ShredN อยู่ในอันดับที่ #9858 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿376204.098704653054000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ SHRED มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ SHRED คือ 10000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ ShredN เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ShredN เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.0376019999994789772000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.0412167943166541564000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

ShredN ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

ShredN เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿462.1846558146606000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.0338961252679503848000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ SHRED ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ ShredN?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -4.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ BNB Chain Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ShredN

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-03 05:43:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ShredN (SHRED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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