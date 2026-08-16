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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SHIBAINU รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SHIBAINU รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค SHIBAINU (SHIB) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค SHIBAINU (SHIB) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ SHIBAINU ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SHIB เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ SHIBAINU ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา SHIBAINU (SHIB)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.000004487---3.28%+8.93%-20.84%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา SHIBAINU

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค SHIBAINU

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ SHIBAINU จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 2
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 2ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.000004486
0.000004484
R2
0.000004484
0.000004482
R1
0.000004483
0.000004482
PP
0.000004481
0.000004481
S1
0.00000448
0.000004479
S2
0.000004478
0.000004479
S3
0.000004477
0.000004478

สัญญาณตลาด SHIBAINU

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.19M
$41.89 M
$43.08 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.62M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$10.53 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$9.91 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.25M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$21.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$20.86 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน SHIBAINU

การไหลเข้าสุทธิราคา SHIBUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.59 M0.00
2026-08-15-$0.30 M0.00
2026-08-14-$0.29 M0.00
2026-08-13$0.15 M0.00
2026-08-12-$0.28 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SHIBAINU

เทรดตลาด SHIBAINU (SHIB) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน SHIBAINU ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SHIB/USDT
$0.000004487
$0.000004487$0.000004487
-2.18%
92.10B (USDT)
SHIB/USDC
$0.000004479
$0.000004479$0.000004479
-2.33%
5.86B (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SHIB เป็น USD

จำนวน

SHIB
SHIB
USD
USD

1 SHIB = 0.000004487 USD

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