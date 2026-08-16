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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SEI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล SEI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค SEI (SEI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค SEI (SEI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ SEI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ SEI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ SEI ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา SEI (SEI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.03991---4.41%-16.09%-33.25%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา SEI

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค SEI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ SEI จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 10
เป็นกลาง 10
ซื้อ 6
Moving Averages:ขายทันทีขาย 9เป็นกลาง 5ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.03988
0.03988
R2
0.03988
0.03987
R1
0.03987
0.03987
PP
0.03987
0.03987
S1
0.03986
0.03986
S2
0.03986
0.03986
S3
0.03985
0.03986

สัญญาณตลาด SEI

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.45M
$19.56 M
$19.11 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.45M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$4.21 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.76 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.12M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$11.81 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$11.69 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน SEI

การไหลเข้าสุทธิราคา SEIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.13 M0.04
2026-08-15$0.16 M0.04
2026-08-14-$0.26 M0.04
2026-08-13-$0.03 M0.04
2026-08-12$0.20 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด SEI (SEI) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
SEI/USDT
$0.0399
$0.0399$0.0399
-0.86%
1.36M (USDT)
SEI/USDC
$0.03988
$0.03988$0.03988
-0.82%
1.37M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ SEI เป็น USD

จำนวน

SEI
SEI
USD
USD

1 SEI = 0.03991 USD

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