ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล RavenCoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล RavenCoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RVN

ข้อมูลราคา RVN

RVN คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RVN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RVN

โทเคโนมิกส์ RVN

การคาดการณ์ราคา RVN

ประวัติ RVN

RVN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RVNเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RVN

RVN USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค RavenCoin (RVN) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค RavenCoin (RVN) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ RavenCoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RVN เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ RavenCoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา RavenCoin (RVN)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.002918---18.86%-23.18%-46.67%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา RavenCoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค RavenCoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ RavenCoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 5
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 2ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 3ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.002788
0.002787
R2
0.002787
0.002787
R1
0.002787
0.002787
PP
0.002786
0.002786
S1
0.002786
0.002786
S2
0.002785
0.002786
S3
0.002785
0.002785

สัญญาณตลาด RavenCoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.00M
$2.47 M
$2.47 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.47 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.45 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.11M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.46 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.34 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน RavenCoin

การไหลเข้าสุทธิราคา RVNUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.20 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00
2026-08-12-$0.15 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RavenCoin

เทรดตลาด RavenCoin (RVN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน RavenCoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RVN/USDT
$0.002918
$0.002918$0.002918
+5.34%
19.38M (USDT)
RVN/USDC
$0.002938
$0.002938$0.002938
+5.95%
20.10M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RVN เป็น USD

จำนวน

RVN
RVN
USD
USD

1 RVN = 0.002918 USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคริปโตเพิ่มเติม

ค้นหาการวิเคราะห์ราคาสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นแนวโน้มเพิ่มเติม