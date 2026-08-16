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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Reserve Rights รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Reserve Rights รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา RSR

RSR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ RSR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RSR

โทเคโนมิกส์ RSR

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Reserve Rights (RSR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Reserve Rights (RSR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Reserve Rights ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RSR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Reserve Rights ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Reserve Rights (RSR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.001149---8.74%-4.49%-33.86%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Reserve Rights

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Reserve Rights

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Reserve Rights จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 4
เป็นกลาง 7
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 9
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 5ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.001149
0.001149
R2
0.001149
0.001148
R1
0.001148
0.001148
PP
0.001148
0.001148
S1
0.001147
0.001147
S2
0.001147
0.001147
S3
0.001146
0.001147

สัญญาณตลาด Reserve Rights

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.13M
$3.49 M
$3.61 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.12 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.34 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.37 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Reserve Rights

การไหลเข้าสุทธิราคา RSRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.05 M0.00
2026-08-15$0.02 M0.00
2026-08-14-$0.04 M0.00
2026-08-13$0.04 M0.00
2026-08-12-$0.03 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Reserve Rights

เทรดตลาด Reserve Rights (RSR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Reserve Rights ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RSR/USDT
$0.001149
$0.001149$0.001149
-0.69%
46.33M (USDT)
RSR/USDC
$0.00115
$0.00115$0.00115
-0.51%
48.77M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RSR เป็น USD

จำนวน

RSR
RSR
USD
USD

1 RSR = 0.001149 USD

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