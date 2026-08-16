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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Oasis (ROSE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Oasis (ROSE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Oasis ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ROSE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Oasis ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Oasis (ROSE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.005385---7.42%-4.78%-43.15%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Oasis

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Oasis

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Oasis จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 3
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 1ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.005384
0.005383
R2
0.005383
0.005382
R1
0.005382
0.005381
PP
0.005381
0.005381
S1
0.00538
0.00538
S2
0.005379
0.005379
S3
0.005378
0.005379

สัญญาณตลาด Oasis

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.43M
$2.25 M
$2.68 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.07M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.62 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.55 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.08M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.59 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.51 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Oasis

การไหลเข้าสุทธิราคา ROSEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.03 M0.01
2026-08-15-$0.06 M0.01
2026-08-14-$0.02 M0.01
2026-08-13-$0.04 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Oasis (ROSE) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ROSE/USDT
$0.005386
$0.005386$0.005386
-0.36%
10.56M (USDT)
ROSE/USDC
$0.005393
$0.005393$0.005393
-0.11%
10.13M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ROSE เป็น USD

จำนวน

ROSE
ROSE
USD
USD

1 ROSE = 0.005385 USD

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