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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล RIF รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล RIF รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค RIF (RIF) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค RIF (RIF) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ RIF ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ RIF เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ RIF ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา RIF (RIF)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.06948--+3.77%-48.29%+1.62%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา RIF

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค RIF

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ RIF จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 5
เป็นกลาง 4
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 0ซื้อ 11
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 2เป็นกลาง 4ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0694
0.06937
R2
0.06937
0.06936
R1
0.06936
0.06935
PP
0.06933
0.06933
S1
0.06932
0.06932
S2
0.06929
0.06931
S3
0.06928
0.06929

สัญญาณตลาด RIF

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.82M
$12.86 M
$13.68 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.19 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.68 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.74 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน RIF

การไหลเข้าสุทธิราคา RIFUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.06 M0.07
2026-08-15-$0.09 M0.07
2026-08-14$0.00 M0.07
2026-08-13-$0.13 M0.07
2026-08-12-$0.02 M0.07

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
RIF/USDT
$0.06946
$0.06946$0.06946
-1.93%
950.11K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ RIF เป็น USD

จำนวน

RIF
RIF
USD
USD

1 RIF = 0.06948 USD

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