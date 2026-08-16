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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Paris Saint-Germain รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Paris Saint-Germain รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Paris Saint-Germain (PSG) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Paris Saint-Germain (PSG) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Paris Saint-Germain ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ PSG เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Paris Saint-Germain ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Paris Saint-Germain (PSG)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.4826---9.05%-9.39%-51.82%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Paris Saint-Germain

กระแสเงินทุน Paris Saint-Germain

การไหลเข้าสุทธิราคา PSGUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.48
2026-08-15$0.00 M0.49
2026-08-14-$0.01 M0.48
2026-08-13$0.00 M0.49
2026-08-12-$0.02 M0.50

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Paris Saint-Germain

เทรดตลาด Paris Saint-Germain (PSG) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Paris Saint-Germain ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
PSG/USDT
$0.4825
$0.4825$0.4825
-0.86%
108.44K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ PSG เป็น USD

จำนวน

PSG
PSG
USD
USD

1 PSG = 0.4826 USD

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