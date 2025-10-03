ราคาปัจจุบัน Peezy วันนี้ คือ 0.000002056 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEEZY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PEEZY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Peezy วันนี้ คือ 0.000002056 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEEZY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PEEZY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PEEZY

ข้อมูลราคา PEEZY

เอกสารไวท์เปเปอร์ PEEZY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PEEZY

โทเคโนมิกส์ PEEZY

การคาดการณ์ราคา PEEZY

ประวัติ PEEZY

PEEZY คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง PEEZYเป็นสกุลเงินเฟียต

Peezy โลโก้

ราคา Peezy(PEEZY)

ราคาปัจจุบัน 1 PEEZY เป็น USD

$0.000002056
+1.13%1D
USD
Peezy (PEEZY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:58:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Peezy (PEEZY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.000001942
ต่ำสุด 24h
$ 0.000002102
สูงสุด 24h

$ 0.000001942
$ 0.000002102
$ 0.000017366930284222
$ 0.000000008008476234
-1.91%

+1.13%

-3.39%

-3.39%

ราคาเรียลไทม์ Peezy (PEEZY) คือ $ 0.000002056 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPEEZY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000001942 และราคาสูงสุด $ 0.000002102 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PEEZY คือ $ 0.000017366930284222 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000000008008476234

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PEEZY มีการเปลี่ยนแปลง -1.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Peezy (PEEZY) ข้อมูลการตลาด

No.2464

$ 628.42K
$ 95.67K
$ 864.94K
305.65B
420,690,000,000
359,709,061,786
72.65%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Peezy คือ $ 628.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 95.67K อุปทานหมุนเวียนของ PEEZY คือ 305.65B โดยมีอุปทานรวมที่ 359709061786 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 864.94K

ประวัติราคา Peezy (PEEZY) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Peezy ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00000002297+1.13%
30 วัน$ -0.000000868-29.69%
60 วัน$ -0.000002873-58.29%
90 วัน$ -0.000003614-63.74%
การเปลี่ยนแปลงราคา Peezy ในวันนี้

วันนี้ PEEZY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00000002297 (+1.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Peezy ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000000868 (-29.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Peezy ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PEEZY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000002873 (-58.29%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Peezy ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.000003614 (-63.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Peezy (PEEZY) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Peezyทันที

อะไรคือ Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Peezy ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบPEEZYความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Peezy บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Peezy ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Peezy (USD)

Peezy (PEEZY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Peezy (PEEZY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Peezy

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Peezy ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Peezy (PEEZY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Peezy (PEEZY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PEEZYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Peezy (PEEZY)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Peezyใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Peezy บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

PEEZY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Peezy(PEEZY) เป็น VND
0.05410364
1 Peezy(PEEZY) เป็น AUD
A$0.00000310456
1 Peezy(PEEZY) เป็น GBP
0.00000152144
1 Peezy(PEEZY) เป็น EUR
0.0000017476
1 Peezy(PEEZY) เป็น USD
$0.000002056
1 Peezy(PEEZY) เป็น MYR
RM0.0000086352
1 Peezy(PEEZY) เป็น TRY
0.0000856324
1 Peezy(PEEZY) เป็น JPY
¥0.000302232
1 Peezy(PEEZY) เป็น ARS
ARS$0.002928772
1 Peezy(PEEZY) เป็น RUB
0.00016902376
1 Peezy(PEEZY) เป็น INR
0.00018242888
1 Peezy(PEEZY) เป็น IDR
Rp0.03426665296
1 Peezy(PEEZY) เป็น KRW
0.0028957732
1 Peezy(PEEZY) เป็น PHP
0.0001190424
1 Peezy(PEEZY) เป็น EGP
￡E.0.00009813288
1 Peezy(PEEZY) เป็น BRL
R$0.00001095848
1 Peezy(PEEZY) เป็น CAD
C$0.00000285784
1 Peezy(PEEZY) เป็น BDT
0.0002501124
1 Peezy(PEEZY) เป็น NGN
0.00301023072
1 Peezy(PEEZY) เป็น COP
$0.0079999988
1 Peezy(PEEZY) เป็น ZAR
R.0.00003540432
1 Peezy(PEEZY) เป็น UAH
0.00008478944
1 Peezy(PEEZY) เป็น TZS
T.Sh.0.005051592
1 Peezy(PEEZY) เป็น VES
Bs0.000374192
1 Peezy(PEEZY) เป็น CLP
$0.00198404
1 Peezy(PEEZY) เป็น PKR
Rs0.00057833224
1 Peezy(PEEZY) เป็น KZT
0.00112533104
1 Peezy(PEEZY) เป็น THB
฿0.00006649104
1 Peezy(PEEZY) เป็น TWD
NT$0.00006248184
1 Peezy(PEEZY) เป็น AED
د.إ0.00000754552
1 Peezy(PEEZY) เป็น CHF
Fr0.00000162424
1 Peezy(PEEZY) เป็น HKD
HK$0.00001599568
1 Peezy(PEEZY) เป็น AMD
֏0.00078773584
1 Peezy(PEEZY) เป็น MAD
.د.م0.00001868904
1 Peezy(PEEZY) เป็น MXN
$0.00003780984
1 Peezy(PEEZY) เป็น SAR
ريال0.00000768944
1 Peezy(PEEZY) เป็น ETB
Br0.00029830504
1 Peezy(PEEZY) เป็น KES
KSh0.00026551184
1 Peezy(PEEZY) เป็น JOD
د.أ0.000001457704
1 Peezy(PEEZY) เป็น PLN
0.00000744272
1 Peezy(PEEZY) เป็น RON
лв0.00000890248
1 Peezy(PEEZY) เป็น SEK
kr0.00001926472
1 Peezy(PEEZY) เป็น BGN
лв0.00000341296
1 Peezy(PEEZY) เป็น HUF
Ft0.00067987808
1 Peezy(PEEZY) เป็น CZK
0.00004247696
1 Peezy(PEEZY) เป็น KWD
د.ك0.00000062708
1 Peezy(PEEZY) เป็น ILS
0.0000067848
1 Peezy(PEEZY) เป็น BOB
Bs0.0000141864
1 Peezy(PEEZY) เป็น AZN
0.0000034952
1 Peezy(PEEZY) เป็น TJS
SM0.00001914136
1 Peezy(PEEZY) เป็น GEL
0.00000559232
1 Peezy(PEEZY) เป็น AOA
Kz0.00188450904
1 Peezy(PEEZY) เป็น BHD
.د.ب0.000000773056
1 Peezy(PEEZY) เป็น BMD
$0.000002056
1 Peezy(PEEZY) เป็น DKK
kr0.00001307616
1 Peezy(PEEZY) เป็น HNL
L0.0000537644
1 Peezy(PEEZY) เป็น MUR
0.00009315736
1 Peezy(PEEZY) เป็น NAD
$0.00003542488
1 Peezy(PEEZY) เป็น NOK
kr0.0000204572
1 Peezy(PEEZY) เป็น NZD
$0.00000351576
1 Peezy(PEEZY) เป็น PAB
B/.0.000002056
1 Peezy(PEEZY) เป็น PGK
K0.000008738
1 Peezy(PEEZY) เป็น QAR
ر.ق0.00000748384
1 Peezy(PEEZY) เป็น RSD
дин.0.00020512712
1 Peezy(PEEZY) เป็น UZS
soʻm0.02477107864
1 Peezy(PEEZY) เป็น ALL
L0.00016939384
1 Peezy(PEEZY) เป็น ANG
ƒ0.00000368024
1 Peezy(PEEZY) เป็น AWG
ƒ0.0000037008
1 Peezy(PEEZY) เป็น BBD
$0.000004112
1 Peezy(PEEZY) เป็น BAM
KM0.00000341296
1 Peezy(PEEZY) เป็น BIF
Fr0.006046696
1 Peezy(PEEZY) เป็น BND
$0.00000263168
1 Peezy(PEEZY) เป็น BSD
$0.000002056
1 Peezy(PEEZY) เป็น JMD
$0.00033011136
1 Peezy(PEEZY) เป็น KHR
0.00825701936
1 Peezy(PEEZY) เป็น KMF
Fr0.000861464
1 Peezy(PEEZY) เป็น LAK
0.04469565128
1 Peezy(PEEZY) เป็น LKR
Rs0.00062169328
1 Peezy(PEEZY) เป็น MDL
L0.00003441744
1 Peezy(PEEZY) เป็น MGA
Ar0.00917855968
1 Peezy(PEEZY) เป็น MOP
P0.00001646856
1 Peezy(PEEZY) เป็น MVR
0.0000314568
1 Peezy(PEEZY) เป็น MWK
MK0.00356944216
1 Peezy(PEEZY) เป็น MZN
MT0.0001313784
1 Peezy(PEEZY) เป็น NPR
Rs0.0002923632
1 Peezy(PEEZY) เป็น PYG
0.014478352
1 Peezy(PEEZY) เป็น RWF
Fr0.002975032
1 Peezy(PEEZY) เป็น SBD
$0.00001694144
1 Peezy(PEEZY) เป็น SCR
0.00003005872
1 Peezy(PEEZY) เป็น SRD
$0.0000783336
1 Peezy(PEEZY) เป็น SVC
$0.00001796944
1 Peezy(PEEZY) เป็น SZL
L0.00003540432
1 Peezy(PEEZY) เป็น TMT
m0.000007196
1 Peezy(PEEZY) เป็น TND
د.ت0.000005987072
1 Peezy(PEEZY) เป็น TTD
$0.00001391912
1 Peezy(PEEZY) เป็น UGX
Sh0.00711376
1 Peezy(PEEZY) เป็น XAF
Fr0.001147248
1 Peezy(PEEZY) เป็น XCD
$0.0000055512
1 Peezy(PEEZY) เป็น XOF
Fr0.001147248
1 Peezy(PEEZY) เป็น XPF
Fr0.000207656
1 Peezy(PEEZY) เป็น BWP
P0.00002730368
1 Peezy(PEEZY) เป็น BZD
$0.00000413256
1 Peezy(PEEZY) เป็น CVE
$0.00019307896
1 Peezy(PEEZY) เป็น DJF
Fr0.000365968
1 Peezy(PEEZY) เป็น DOP
$0.0001287056
1 Peezy(PEEZY) เป็น DZD
د.ج0.00026621088
1 Peezy(PEEZY) เป็น FJD
$0.000004626
1 Peezy(PEEZY) เป็น GNF
Fr0.01787692
1 Peezy(PEEZY) เป็น GTQ
Q0.00001574896
1 Peezy(PEEZY) เป็น GYD
$0.00042993016
1 Peezy(PEEZY) เป็น ISK
kr0.00024672

Peezy ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Peezy ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Peezy อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Peezy

วันนี้ Peezy (PEEZY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PEEZY เป็นUSD คือ 0.000002056 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PEEZY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PEEZY เป็น USD คือ $ 0.000002056 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Peezy คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PEEZY คือ $ 628.42K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PEEZY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PEEZY คือ 305.65B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PEEZY คือเท่าใด?
PEEZY ถึงราคา ATH ที่ 0.000017366930284222 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PEEZY คือเท่าไร?
PEEZY ถึงราคา ATL ที่ 0.000000008008476234 USD
ปริมาณการเทรดของ PEEZY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PEEZY คือ $ 95.67K USD
ปีนี้ PEEZY จะสูงขึ้นอีกไหม?
PEEZY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PEEZY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:58:56 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ PEEZY เป็น USD

จำนวน

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0.000002056 USD

เทรด PEEZY

PEEZY/USDT
$0.000002056
+1.13%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker