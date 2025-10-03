ราคา Peezy(PEEZY)
ราคาเรียลไทม์ Peezy (PEEZY) คือ $ 0.000002056 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPEEZY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000001942 และราคาสูงสุด $ 0.000002102 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PEEZY คือ $ 0.000017366930284222 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.000000008008476234
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PEEZY มีการเปลี่ยนแปลง -1.91% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -3.39% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Peezy คือ $ 628.42K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 95.67K อุปทานหมุนเวียนของ PEEZY คือ 305.65B โดยมีอุปทานรวมที่ 359709061786 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 864.94K
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Peezy ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00000002297
|+1.13%
|30 วัน
|$ -0.000000868
|-29.69%
|60 วัน
|$ -0.000002873
|-58.29%
|90 วัน
|$ -0.000003614
|-63.74%
วันนี้ PEEZY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00000002297 (+1.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.000000868 (-29.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PEEZY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000002873 (-58.29%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.000003614 (-63.74%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Peezy (PEEZY) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Peezyทันที
Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.
Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy มีให้บริการบน MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบPEEZYความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Peezy บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Peezy ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ
Peezy (PEEZY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Peezy (PEEZY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Peezy
ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Peezy ตอนนี้!
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Peezy (PEEZY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PEEZYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
กำลังมองหาวิธีการซื้อ Peezyใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Peezy บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Peezy ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
