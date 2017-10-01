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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Orchid รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Orchid รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OXT

ข้อมูลราคา OXT

OXT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ OXT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ OXT

โทเคโนมิกส์ OXT

การคาดการณ์ราคา OXT

ประวัติ OXT

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Orchid (OXT) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Orchid (OXT) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Orchid ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ OXT เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Orchid ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Orchid (OXT)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.007479---25.85%-64.76%-25.13%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Orchid

กระแสเงินทุน Orchid

การไหลเข้าสุทธิราคา OXTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.01
2026-08-15$0.01 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.05 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Orchid

เทรดตลาด Orchid (OXT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Orchid ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OXT/USDT
$0.007479
$0.007479$0.007479
-7.16%
7.65M (USDT)
OXT/ETH
$0.000003985
$0.000003985$0.000003985
-7.13%
637.73K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ OXT เป็น USD

จำนวน

OXT
OXT
USD
USD

1 OXT = 0.007479 USD

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