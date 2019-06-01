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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Harmony (ONE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Harmony (ONE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Harmony ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ONE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Harmony ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Harmony (ONE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0007492---40.83%-35.92%-63.06%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Harmony

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Harmony

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Harmony จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 12
เป็นกลาง 2
ซื้อ 12
Moving Averages:ขายขาย 9เป็นกลาง 0ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0007614
0.000761
R2
0.000761
0.0007605
R1
0.0007602
0.0007602
PP
0.0007598
0.0007598
S1
0.000759
0.0007593
S2
0.0007586
0.000759
S3
0.0007578
0.0007586

สัญญาณตลาด Harmony

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.05M
$2.40 M
$2.45 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.54 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.57 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.75 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.69 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Harmony

การไหลเข้าสุทธิราคา ONEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.00
2026-08-15$0.17 M0.00
2026-08-14-$0.09 M0.00
2026-08-13-$0.24 M0.00
2026-08-12-$0.89 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ONE/USDT
$0.0007533
$0.0007533$0.0007533
-2.44%
188.65M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ONE เป็น USD

จำนวน

ONE
ONE
USD
USD

1 ONE = 0.0007492 USD

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