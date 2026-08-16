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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Ondo รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Ondo รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ondo (ONDO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ondo (ONDO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Ondo ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ONDO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Ondo ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Ondo (ONDO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.3274---7.02%-12.28%-4.19%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Ondo

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Ondo

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Ondo จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 2
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.3274
0.3273
R2
0.3273
0.3272
R1
0.3272
0.3272
PP
0.3271
0.3271
S1
0.327
0.327
S2
0.3269
0.327
S3
0.3268
0.3269

สัญญาณตลาด Ondo

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-147.29M
$13.43 M
$160.72 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
1.24M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$16.84 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$15.60 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.51M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$53.95 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$54.46 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Ondo

การไหลเข้าสุทธิราคา ONDOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.21 M0.33
2026-08-15-$0.07 M0.33
2026-08-14$0.37 M0.33
2026-08-13-$0.39 M0.34
2026-08-12-$0.59 M0.33

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ONDO/USDT
$0.3274
$0.3274$0.3274
+0.06%
305.62K (USDT)
ONDO/USDC
$0.327
$0.327$0.327
-0.03%
179.93K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ONDO เป็น USD

จำนวน

ONDO
ONDO
USD
USD

1 ONDO = 0.3274 USD

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