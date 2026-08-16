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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล OKB รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล OKB รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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OKB คืออะไร

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โทเคโนมิกส์ OKB

การคาดการณ์ราคา OKB

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค OKB (OKB) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค OKB (OKB) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ OKB ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ OKB เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ OKB ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา OKB (OKB)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$103.836--+10.57%+29.31%+28.11%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา OKB

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค OKB

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ OKB จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 12
เป็นกลาง 7
ซื้อ 7
Moving Averages:เป็นกลางขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 7ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
103.7366
103.7333
R2
103.7333
103.7295
R1
103.7266
103.7271
PP
103.7233
103.7233
S1
103.7166
103.7195
S2
103.7133
103.7171
S3
103.7066
103.7133

สัญญาณตลาด OKB

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.09M
$1.84 M
$1.93 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.50 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.47 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.10 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.09 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน OKB

การไหลเข้าสุทธิราคา OKBUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$1.21 M103.59
2026-08-15$0.59 M107.57
2026-08-14$1.44 M105.69
2026-08-13$2.49 M101.26
2026-08-12$0.39 M95.36

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
OKB/USDT
$103.836
$103.836$103.836
-3.46%
2.72K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ OKB เป็น USD

จำนวน

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 103.836 USD

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