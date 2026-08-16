การวิเคราะห์ทางเทคนิค OKB (OKB) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา OKB (OKB)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$103.836
|--
|+10.57%
|+29.31%
|+28.11%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค OKB
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ OKB จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|เป็นกลาง
|ขาย 8
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 6
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|เป็นกลาง
|ขาย 4
|เป็นกลาง 7
|ซื้อ 1
สัญญาณตลาด OKB
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน OKB
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$1.21 M
|103.59
|2026-08-15
|$0.59 M
|107.57
|2026-08-14
|$1.44 M
|105.69
|2026-08-13
|$2.49 M
|101.26
|2026-08-12
|$0.39 M
|95.36
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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