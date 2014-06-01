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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล NEO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล NEO รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค NEO (NEO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NEO (NEO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ NEO ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NEO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ NEO ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา NEO (NEO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.681---8.94%-13.40%-40.29%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา NEO

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค NEO

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ NEO จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 9
เป็นกลาง 5
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 0ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 5เป็นกลาง 5ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.6783
1.6776
R2
1.6776
1.6772
R1
1.6773
1.677
PP
1.6766
1.6766
S1
1.6763
1.6762
S2
1.6756
1.676
S3
1.6753
1.6756

สัญญาณตลาด NEO

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.07M
$5.85 M
$5.91 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.15 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.21 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.74 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.74 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน NEO

การไหลเข้าสุทธิราคา NEOUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.06 M1.68
2026-08-15-$0.02 M1.69
2026-08-14-$0.01 M1.71
2026-08-13-$0.04 M1.68
2026-08-12$0.03 M1.73

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด NEO (NEO) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NEO/USDT
$1.679
$1.679$1.679
-0.70%
35.48K (USDT)
NEO/USDC
$1.679
$1.679$1.679
-0.53%
33.60K (USDT)
NEO/BTC
$0.00002667
$0.00002667$0.00002667
-0.41%
4.90K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NEO เป็น USD

จำนวน

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 1.681 USD

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