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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล NEAR รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล NEAR รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค NEAR (NEAR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NEAR (NEAR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ NEAR ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ NEAR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ NEAR ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา NEAR (NEAR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$1.6248---0.12%-16.04%+7.29%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา NEAR

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค NEAR

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ NEAR จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 3
ซื้อ 15
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 1ซื้อ 12
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
1.6256
1.6253
R2
1.6253
1.6249
R1
1.6246
1.6247
PP
1.6243
1.6243
S1
1.6236
1.6239
S2
1.6233
1.6237
S3
1.6226
1.6233

สัญญาณตลาด NEAR

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.83M
$43.62 M
$42.79 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.28M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$9.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$9.33 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-1.25M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$38.72 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$39.97 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน NEAR

การไหลเข้าสุทธิราคา NEARUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.49 M1.63
2026-08-15-$0.38 M1.64
2026-08-14-$2.74 M1.59
2026-08-13$1.05 M1.64
2026-08-12-$0.91 M1.63

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด NEAR (NEAR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน NEAR ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
NEAR/USDT
$1.6248
$1.6248$1.6248
-0.67%
149.73K (USDT)
NEAR/USDC
$1.6227
$1.6227$1.6227
-0.61%
16.13K (USDT)
NEAR/USD1
$1.6257
$1.6257$1.6257
-0.70%
31.82K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ NEAR เป็น USD

จำนวน

NEAR
NEAR
USD
USD

1 NEAR = 1.6248 USD

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