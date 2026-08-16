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ข้อมูลราคา MEW

MEW คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MEW

โทเคโนมิกส์ MEW

การคาดการณ์ราคา MEW

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค cat in a dogs world (MEW) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค cat in a dogs world (MEW) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ cat in a dogs world ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MEW เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ cat in a dogs world ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา cat in a dogs world (MEW)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.0003245---6.14%-6.86%-40.15%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา cat in a dogs world

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Cat in a dogs world

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Cat in a dogs world จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 7
ซื้อ 13
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 3ซื้อ 11
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 4ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.000324
0.000324
R2
0.000324
0.0003239
R1
0.0003239
0.0003239
PP
0.0003239
0.0003239
S1
0.0003238
0.0003238
S2
0.0003238
0.0003238
S3
0.0003237
0.0003238

สัญญาณตลาด Cat in a dogs world

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.00M
$3.71 M
$3.72 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.03 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.11 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Cat in a dogs world

การไหลเข้าสุทธิราคา MEWUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.01 M0.00
2026-08-14-$0.01 M0.00
2026-08-13-$0.02 M0.00
2026-08-12$0.00 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MEW/USDT
$0.0003245
$0.0003245$0.0003245
-0.49%
175.73M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MEW เป็น USD

จำนวน

MEW
MEW
USD
USD

1 MEW = 0.0003244 USD

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