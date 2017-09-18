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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Decentraland รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Decentraland รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MANA

ข้อมูลราคา MANA

MANA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ MANA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MANA

โทเคโนมิกส์ MANA

การคาดการณ์ราคา MANA

ประวัติ MANA

MANA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MANAเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MANA

MANA USDT-M Futures

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Decentraland (MANA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Decentraland (MANA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Decentraland ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ MANA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Decentraland ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Decentraland (MANA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.06377---3.86%-10.01%-26.21%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Decentraland

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Decentraland

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Decentraland จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 4
เป็นกลาง 4
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 2ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 2ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.0637
0.0637
R2
0.0637
0.06369
R1
0.06369
0.06369
PP
0.06369
0.06369
S1
0.06368
0.06368
S2
0.06368
0.06368
S3
0.06367
0.06368

สัญญาณตลาด Decentraland

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.21M
$2.48 M
$2.69 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.09 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.08 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.67 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.70 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Decentraland

การไหลเข้าสุทธิราคา MANAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.06
2026-08-15-$0.02 M0.06
2026-08-14-$0.04 M0.06
2026-08-13-$0.09 M0.06
2026-08-12$0.02 M0.07

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MANA/USDT
$0.06378
$0.06378$0.06378
-1.46%
862.75K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ MANA เป็น USD

จำนวน

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0.06376 USD

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