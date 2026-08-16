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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Terra Classic รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Terra Classic รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LUNC

ข้อมูลราคา LUNC

LUNC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ LUNC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LUNC

โทเคโนมิกส์ LUNC

การคาดการณ์ราคา LUNC

ประวัติ LUNC

LUNC คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Terra Classic (LUNC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Terra Classic (LUNC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Terra Classic ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ LUNC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Terra Classic ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Terra Classic (LUNC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.00004801---4.67%-16.80%-38.02%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Terra Classic

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Terra Classic

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Terra Classic จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 6
เป็นกลาง 4
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 1ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 3ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.00004798
0.00004798
R2
0.00004798
0.00004797
R1
0.00004797
0.00004797
PP
0.00004797
0.00004797
S1
0.00004796
0.00004796
S2
0.00004796
0.00004796
S3
0.00004795
0.00004796

สัญญาณตลาด Terra Classic

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-14.37M
$5.56 M
$19.93 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.13M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.51 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.37 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.08M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.47 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.39 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Terra Classic

การไหลเข้าสุทธิราคา LUNCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.03 M0.00
2026-08-15-$0.14 M0.00
2026-08-14-$0.20 M0.00
2026-08-13$0.02 M0.00
2026-08-12-$0.14 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Terra Classic (LUNC) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LUNC/USDT
$0.00004801
$0.00004801$0.00004801
+0.25%
1.99B (USDT)
LUNC/USDC
$0.00004801
$0.00004801$0.00004801
+0.33%
544.99M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ LUNC เป็น USD

จำนวน

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0.00004801 USD

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