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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Litecoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Litecoin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Litecoin (LTC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Litecoin (LTC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Litecoin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ LTC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Litecoin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Litecoin (LTC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$44.3---4.22%-0.70%-17.26%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Litecoin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Litecoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Litecoin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 18
เป็นกลาง 2
ซื้อ 6
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 2ซื้อ 6
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
44.2833
44.2766
R2
44.2766
44.2728
R1
44.2733
44.2704
PP
44.2666
44.2666
S1
44.2633
44.2628
S2
44.2566
44.2604
S3
44.2533
44.2566

สัญญาณตลาด Litecoin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.47M
$56.45 M
$55.98 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.32M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$10.98 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$11.30 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.36M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$25.98 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$25.62 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Litecoin

การไหลเข้าสุทธิราคา LTCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$1.14 M44.43
2026-08-15$0.40 M44.30
2026-08-14-$1.21 M43.94
2026-08-13$0.87 M44.71
2026-08-12$0.76 M45.09

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Litecoin (LTC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Litecoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
LTC/USDT
$44.3
$44.3$44.3
0.00%
31.71K (USDT)
LTC/USDC
$44.3
$44.3$44.3
+0.15%
985.01 (USDT)
LTC/BTC
$0.0007036
$0.0007036$0.0007036
+0.31%
222.06 (USDT)
LTC/USD1
$44.29
$44.29$44.29
+0.04%
1.27K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ LTC เป็น USD

จำนวน

LTC
LTC
USD
USD

1 LTC = 44.3 USD

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