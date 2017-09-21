การวิเคราะห์ทางเทคนิค Chainlink (LINK) วันนี้
การเปลี่ยนแปลงราคา Chainlink (LINK)
|ราคาปัจจุบัน
|24 ชม.
|7 วัน
|30 วัน
|90 วัน
|$9.334
|--
|+12.43%
|+15.10%
|-0.93%
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Chainlink
การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Chainlink จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
|Moving Averages:
|เป็นกลาง
|ขาย 6
|เป็นกลาง 0
|ซื้อ 8
|อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:
|ขาย
|ขาย 8
|เป็นกลาง 1
|ซื้อ 3
สัญญาณตลาด Chainlink
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
กระแสเงินทุน Chainlink
|ประวัติ
|การไหลเข้าสุทธิ
|ราคา
|2026-08-16
|-$0.50 M
|9.43
|2026-08-15
|$7.72 M
|9.50
|2026-08-14
|$0.30 M
|8.86
|2026-08-13
|-$0.68 M
|8.75
|2026-08-12
|$4.26 M
|8.78
ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน
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