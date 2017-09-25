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KNC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ KNC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KNC

โทเคโนมิกส์ KNC

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Kyber Network (KNC) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Kyber Network (KNC) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Kyber Network ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ KNC เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Kyber Network ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Kyber Network (KNC)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1006---3.64%-8.47%-30.29%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Kyber Network

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Kyber Network

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Kyber Network จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 9
เป็นกลาง 13
ซื้อ 4
Moving Averages:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 10ซื้อ 2
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 3ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1005
0.1004
R2
0.1004
0.1004
R1
0.1004
0.1004
PP
0.1003
0.1003
S1
0.1003
0.1003
S2
0.1002
0.1003
S3
0.1002
0.1002

สัญญาณตลาด Kyber Network

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.55M
$11.25 M
$11.80 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.01 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.13 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.12 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Kyber Network

การไหลเข้าสุทธิราคา KNCUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.10
2026-08-15$0.02 M0.10
2026-08-14$0.01 M0.10
2026-08-13-$0.01 M0.10
2026-08-12$0.02 M0.10

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KNC/USDT
$0.1007
$0.1007$0.1007
-0.49%
483.90K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ KNC เป็น USD

จำนวน

KNC
KNC
USD
USD

1 KNC = 0.1006 USD

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