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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Jupiter รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Jupiter รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา JUP

JUP คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ JUP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JUP

โทเคโนมิกส์ JUP

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Jupiter (JUP) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Jupiter (JUP) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Jupiter ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ JUP เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Jupiter ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Jupiter (JUP)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1678---9.15%-12.97%-13.29%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Jupiter

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Jupiter

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Jupiter จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 8
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 8ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1678
0.1678
R2
0.1678
0.1677
R1
0.1677
0.1677
PP
0.1677
0.1677
S1
0.1676
0.1676
S2
0.1676
0.1676
S3
0.1675
0.1676

สัญญาณตลาด Jupiter

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.17M
$13.77 M
$13.60 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.88 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.89 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.17M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.93 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.76 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Jupiter

การไหลเข้าสุทธิราคา JUPUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.06 M0.17
2026-08-15-$0.01 M0.17
2026-08-14-$0.54 M0.17
2026-08-13-$0.53 M0.17
2026-08-12-$0.50 M0.17

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Jupiter (JUP) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JUP/USDT
$0.1678
$0.1678$0.1678
-0.82%
608.42K (USDT)
JUP/USDC
$0.1676
$0.1676$0.1676
-0.76%
343.09K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ JUP เป็น USD

จำนวน

JUP
JUP
USD
USD

1 JUP = 0.1678 USD

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