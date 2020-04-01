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การวิเคราะห์ทางเทคนิค JUST (JST) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค JUST (JST) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ JUST ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ JST เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ JUST ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา JUST (JST)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.10656--+2.62%+8.00%+19.83%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา JUST

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค JUST

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ JUST จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 15
เป็นกลาง 0
ซื้อ 11
Moving Averages:เป็นกลางขาย 6เป็นกลาง 0ซื้อ 8
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 9เป็นกลาง 0ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.10647
0.10644
R2
0.10644
0.10643
R1
0.10643
0.10642
PP
0.1064
0.1064
S1
0.10639
0.10639
S2
0.10636
0.10638
S3
0.10635
0.10636

สัญญาณตลาด JUST

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$1.60 M
$1.61 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.22 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.23 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.59 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.61 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน JUST

การไหลเข้าสุทธิราคา JSTUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.26 M0.11
2026-08-15$0.34 M0.11
2026-08-14$0.17 M0.11
2026-08-13$0.13 M0.10
2026-08-12$0.22 M0.10

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JST/USDT
$0.10656
$0.10656$0.10656
+0.28%
556.97K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ JST เป็น USD

จำนวน

JST
JST
USD
USD

1 JST = 0.10656 USD

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