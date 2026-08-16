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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล JOE รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล JOE รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค JOE (JOE) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค JOE (JOE) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ JOE ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ JOE เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ JOE ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา JOE (JOE)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02818---1.34%+4.40%-31.00%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา JOE

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค JOE

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ JOE จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 11
เป็นกลาง 7
ซื้อ 8
Moving Averages:เป็นกลางขาย 7เป็นกลาง 1ซื้อ 6
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 6ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02818
0.02817
R2
0.02817
0.02816
R1
0.02816
0.02816
PP
0.02815
0.02815
S1
0.02814
0.02814
S2
0.02813
0.02814
S3
0.02812
0.02813

สัญญาณตลาด JOE

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.14M
$1.52 M
$1.66 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.00M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.04 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.33 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.34 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน JOE

การไหลเข้าสุทธิราคา JOEUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.03
2026-08-15-$0.08 M0.03
2026-08-14-$0.01 M0.03
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JOE/USDT
$0.02817
$0.02817$0.02817
-1.94%
1.99M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ JOE เป็น USD

จำนวน

JOE
JOE
USD
USD

1 JOE = 0.02818 USD

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