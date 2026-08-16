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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Injective (INJ) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Injective (INJ) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Injective ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ INJ เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Injective ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Injective (INJ)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$4.115---7.74%-16.89%-10.99%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Injective

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Injective

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Injective จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 0
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
4.1126
4.1123
R2
4.1123
4.1119
R1
4.1116
4.1117
PP
4.1113
4.1113
S1
4.1106
4.1109
S2
4.1103
4.1107
S3
4.1096
4.1103

สัญญาณตลาด Injective

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.80M
$10.17 M
$9.37 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.88M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$16.56 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$15.69 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.42M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$33.92 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$33.51 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Injective

การไหลเข้าสุทธิราคา INJUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.53 M4.07
2026-08-15$0.21 M4.20
2026-08-14-$0.90 M4.23
2026-08-13-$1.03 M4.63
2026-08-12-$0.70 M4.57

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Injective (INJ) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Injective ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
INJ/USDT
$4.115
$4.115$4.115
-2.09%
228.86K (USDT)
INJ/USDC
$4.109
$4.109$4.109
-2.12%
15.24K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ INJ เป็น USD

จำนวน

INJ
INJ
USD
USD

1 INJ = 4.115 USD

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