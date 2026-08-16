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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Hedera รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Hedera รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Hedera (HBAR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Hedera (HBAR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Hedera ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ HBAR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Hedera ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Hedera (HBAR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.06508---5.60%-1.23%-26.83%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Hedera

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Hedera

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Hedera จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 13
เป็นกลาง 5
ซื้อ 8
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 2ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 1เป็นกลาง 3ซื้อ 8
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.06504
0.06504
R2
0.06504
0.06503
R1
0.06503
0.06503
PP
0.06503
0.06503
S1
0.06502
0.06502
S2
0.06502
0.06502
S3
0.06501
0.06502

สัญญาณตลาด Hedera

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.40M
$14.09 M
$13.70 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
1.49M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$10.63 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$9.15 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
1.85M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$21.18 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$19.34 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Hedera

การไหลเข้าสุทธิราคา HBARUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.31 M0.07
2026-08-15-$0.27 M0.07
2026-08-14-$1.21 M0.07
2026-08-13-$0.17 M0.07
2026-08-12$0.13 M0.07

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Hedera (HBAR) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HBAR/USDT
$0.06508
$0.06508$0.06508
-1.24%
1.18M (USDT)
HBAR/USDC
$0.065
$0.065$0.065
-1.27%
864.04K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ HBAR เป็น USD

จำนวน

HBAR
HBAR
USD
USD

1 HBAR = 0.06508 USD

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