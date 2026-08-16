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ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GLMR

ข้อมูลราคา GLMR

GLMR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ GLMR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ GLMR

โทเคโนมิกส์ GLMR

การคาดการณ์ราคา GLMR

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GLMR คู่มือการซื้อ

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moonbeam (GLMR) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Moonbeam (GLMR) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Moonbeam ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GLMR เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Moonbeam ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Moonbeam (GLMR)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.007372---17.64%-15.55%-47.72%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Moonbeam

กระแสเงินทุน Moonbeam

การไหลเข้าสุทธิราคา GLMRUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.01 M0.01
2026-08-15-$0.02 M0.01
2026-08-14-$0.01 M0.01
2026-08-13$0.08 M0.01
2026-08-12$0.08 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Moonbeam

เทรดตลาด Moonbeam (GLMR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Moonbeam ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GLMR/USDT
$0.007363
$0.007363$0.007363
-4.56%
8.54M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GLMR เป็น USD

จำนวน

GLMR
GLMR
USD
USD

1 GLMR = 0.007372 USD

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