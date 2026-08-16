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$1,000,000 TradFi Gala
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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Gala รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Gala รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Gala (GALA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Gala (GALA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Gala ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ GALA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Gala ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Gala (GALA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.001672---7.32%-18.04%-49.25%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Gala

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Gala

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Gala จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 10
เป็นกลาง 10
ซื้อ 6
Moving Averages:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 4ซื้อ 5
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 5เป็นกลาง 6ซื้อ 1
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.001671
0.001671
R2
0.001671
0.00167
R1
0.00167
0.00167
PP
0.00167
0.00167
S1
0.001669
0.001669
S2
0.001669
0.001669
S3
0.001668
0.001669

สัญญาณตลาด Gala

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.34M
$18.83 M
$18.49 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.03M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.48 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.51 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.09M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.27 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$5.36 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Gala

การไหลเข้าสุทธิราคา GALAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.04 M0.00
2026-08-14-$0.07 M0.00
2026-08-13-$0.32 M0.00
2026-08-12-$0.01 M0.00

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Gala (GALA) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GALA/USDT
$0.001672
$0.001672$0.001672
+0.42%
109.81M (USDT)
GALA/USDC
$0.001671
$0.001671$0.001671
+0.36%
32.65M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ GALA เป็น USD

จำนวน

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0.001672 USD

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