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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FLOW รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FLOW รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค FLOW (FLOW) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค FLOW (FLOW) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ FLOW ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FLOW เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ FLOW ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา FLOW (FLOW)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.02997--+0.84%+16.11%-16.85%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา FLOW

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค FLOW

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ FLOW จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขาย
ขาย 17
เป็นกลาง 2
ซื้อ 7
Moving Averages:ขายทันทีขาย 14เป็นกลาง 0ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 2ซื้อ 7
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.02994
0.02993
R2
0.02993
0.02993
R1
0.02993
0.02993
PP
0.02992
0.02992
S1
0.02992
0.02992
S2
0.02991
0.02992
S3
0.02991
0.02991

สัญญาณตลาด FLOW

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.48M
$2.33 M
$2.81 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.08 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.06 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.13M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.56 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.69 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน FLOW

การไหลเข้าสุทธิราคา FLOWUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.08 M0.03
2026-08-15-$0.02 M0.03
2026-08-14-$0.08 M0.03
2026-08-13-$0.05 M0.03
2026-08-12$0.04 M0.03

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FLOW/USDT
$0.02994
$0.02994$0.02994
-3.85%
1.73M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FLOW เป็น USD

จำนวน

FLOW
FLOW
USD
USD

1 FLOW = 0.02997 USD

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