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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FET รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล FET รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค FET (FET) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค FET (FET) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ FET ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ FET เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ FET ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา FET (FET)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.1245---9.06%-21.80%-34.20%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา FET

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค FET

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ FET จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ขายทันที
ขาย 14
เป็นกลาง 9
ซื้อ 3
Moving Averages:ขายทันทีขาย 12เป็นกลาง 2ซื้อ 0
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 7ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1247
0.1247
R2
0.1247
0.1246
R1
0.1246
0.1246
PP
0.1246
0.1246
S1
0.1245
0.1245
S2
0.1245
0.1245
S3
0.1244
0.1245

สัญญาณตลาด FET

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.36M
$11.62 M
$11.98 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
1.49M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$10.72 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$9.23 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.01M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$25.51 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$25.50 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน FET

การไหลเข้าสุทธิราคา FETUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.41 M0.13
2026-08-15-$1.17 M0.13
2026-08-14-$0.02 M0.14
2026-08-13$0.10 M0.13
2026-08-12-$0.12 M0.13

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FET/USDT
$0.1245
$0.1245$0.1245
-5.53%
5.24M (USDT)
FET/USDC
$0.1242
$0.1242$0.1242
-5.68%
468.45K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ FET เป็น USD

จำนวน

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0.1245 USD

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