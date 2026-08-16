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ข้อมูลราคา ENA

ENA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ENA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ENA

โทเคโนมิกส์ ENA

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ethena (ENA) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Ethena (ENA) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Ethena ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ ENA เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Ethena ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Ethena (ENA)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.08318---5.48%+2.46%-20.19%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Ethena

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Ethena

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Ethena จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 8
เป็นกลาง 0
ซื้อ 18
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 8เป็นกลาง 0ซื้อ 4
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.08312
0.08311
R2
0.08311
0.08311
R1
0.08311
0.08311
PP
0.0831
0.0831
S1
0.0831
0.0831
S2
0.08309
0.0831
S3
0.08309
0.08309

สัญญาณตลาด Ethena

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.86M
$26.70 M
$27.56 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.82M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$12.62 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$11.80 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$47.82 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$47.78 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Ethena

การไหลเข้าสุทธิราคา ENAUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.38 M0.08
2026-08-15$0.07 M0.09
2026-08-14-$0.01 M0.08
2026-08-13-$0.35 M0.09
2026-08-12-$0.43 M0.09

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Ethena (ENA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Ethena ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ENA/USDT
$0.08318
$0.08318$0.08318
-2.55%
1.51M (USDT)
ENA/USDC
$0.08296
$0.08296$0.08296
-2.62%
714.66K (USDT)
ENA/USDE
$0.08294
$0.08294$0.08294
-2.74%
635.64K (USDT)
ENA/USD1
$0.08312
$0.08312$0.08312
-2.62%
673.81K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ ENA เป็น USD

จำนวน

ENA
ENA
USD
USD

1 ENA = 0.08318 USD

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