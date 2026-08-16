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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EDU Coin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล EDU Coin รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค EDU Coin (EDU) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค EDU Coin (EDU) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ EDU Coin ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ EDU เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ EDU Coin ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา EDU Coin (EDU)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04111--+12.07%+38.41%-13.09%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา EDU Coin

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค EDU Coin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ EDU Coin จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 7
ซื้อ 12
Moving Averages:ซื้อขาย 3เป็นกลาง 1ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 6ซื้อ 2
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04118
0.04117
R2
0.04117
0.04117
R1
0.04117
0.04117
PP
0.04116
0.04116
S1
0.04116
0.04116
S2
0.04115
0.04116
S3
0.04115
0.04115

สัญญาณตลาด EDU Coin

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.88M
$7.56 M
$8.44 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.29 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.25 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.84 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$0.82 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน EDU Coin

การไหลเข้าสุทธิราคา EDUUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.01 M0.04
2026-08-15$0.02 M0.04
2026-08-14$0.01 M0.04
2026-08-13$0.00 M0.04
2026-08-12$0.05 M0.04

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
EDU/USDT
$0.04111
$0.04111$0.04111
+0.14%
1.56M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ EDU เป็น USD

จำนวน

EDU
EDU
USD
USD

1 EDU = 0.04111 USD

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