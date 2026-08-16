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ข้อมูลราคา DYDX

DYDX คืออะไร

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค dYdX (DYDX) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค dYdX (DYDX) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ dYdX ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DYDX เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ dYdX ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา dYdX (DYDX)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.10742---5.62%-14.55%-19.23%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา dYdX

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DYdX

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ DYdX จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 8
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 1ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 2เป็นกลาง 7ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.1074
0.1074
R2
0.1074
0.1073
R1
0.1073
0.1073
PP
0.1073
0.1073
S1
0.1072
0.1072
S2
0.1072
0.1072
S3
0.1071
0.1072

สัญญาณตลาด DYdX

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-1.78M
$12.15 M
$13.93 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.04M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.48 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.44 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.05M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.50 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$1.45 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน DYdX

การไหลเข้าสุทธิราคา DYDXUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.11
2026-08-15-$0.04 M0.11
2026-08-14-$0.06 M0.11
2026-08-13-$0.05 M0.11
2026-08-12-$0.06 M0.11

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด dYdX (DYDX) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DYDX/USDT
$0.1074
$0.1074$0.1074
-3.75%
649.09K (USDT)
DYDX/USDC
$0.10722
$0.10722$0.10722
-3.66%
483.59K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DYDX เป็น USD

จำนวน

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0.10742 USD

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