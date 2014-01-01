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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล DASH รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล DASH รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค DASH (DASH) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DASH (DASH) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ DASH ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ DASH เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ DASH ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา DASH (DASH)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$29.78---6.18%-12.03%-28.62%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา DASH

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค DASH

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ DASH จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 2
เป็นกลาง 1
ซื้อ 23
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ซื้อทันทีขาย 2เป็นกลาง 1ซื้อ 9
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
29.7166
29.7133
R2
29.7133
29.7095
R1
29.7066
29.7071
PP
29.7033
29.7033
S1
29.6966
29.6995
S2
29.6933
29.6971
S3
29.6866
29.6933

สัญญาณตลาด DASH

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.57M
$3.65 M
$3.08 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.11M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.29 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$1.19 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.25 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$4.31 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน DASH

การไหลเข้าสุทธิราคา DASHUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.17 M29.67
2026-08-15-$0.13 M30.21
2026-08-14-$0.08 M29.87
2026-08-13-$0.26 M30.12
2026-08-12-$0.10 M30.37

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด DASH (DASH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน DASH ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
DASH/USDT
$29.78
$29.78$29.78
-1.45%
5.62K (USDT)
DASH/USDC
$29.78
$29.78$29.78
-1.22%
1.93K (USDT)
DASH/BTC
$0.0004725
$0.0004725$0.0004725
-1.39%
287.69 (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ DASH เป็น USD

จำนวน

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 29.78 USD

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