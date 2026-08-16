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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Curve รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล Curve รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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ข้อมูลราคา CRV

CRV คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CRV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CRV

โทเคโนมิกส์ CRV

การคาดการณ์ราคา CRV

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Curve (CRV) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Curve (CRV) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Curve ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CRV เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Curve ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Curve (CRV)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.2494--+7.54%+17.03%+7.13%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Curve

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Curve

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Curve จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อทันที
ขาย 4
เป็นกลาง 5
ซื้อ 17
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 0ซื้อ 14
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:เป็นกลางขาย 4เป็นกลาง 5ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.2492
0.2491
R2
0.2491
0.2491
R1
0.2491
0.2491
PP
0.249
0.249
S1
0.249
0.249
S2
0.2489
0.249
S3
0.2489
0.2489

สัญญาณตลาด Curve

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
0.49M
$13.36 M
$12.87 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
0.36M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.60 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$3.24 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.44M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$21.23 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$20.79 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Curve

การไหลเข้าสุทธิราคา CRVUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16$0.17 M0.25
2026-08-15-$0.14 M0.24
2026-08-14-$0.09 M0.25
2026-08-13-$1.08 M0.25
2026-08-12-$0.67 M0.28

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด Curve (CRV) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Curve ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CRV/USDT
$0.2494
$0.2494$0.2494
+2.76%
1.51M (USDT)
CRV/USDC
$0.2494
$0.2494$0.2494
+2.93%
228.15K (USDT)
CRV/ETH
$0.0001324
$0.0001324$0.0001324
+2.86%
19.87K (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CRV เป็น USD

จำนวน

CRV
CRV
USD
USD

1 CRV = 0.2494 USD

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