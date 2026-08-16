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การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cronos (CRO) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค Cronos (CRO) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ Cronos ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ CRO เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ Cronos ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos (CRO)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.04777---2.14%-18.69%-31.22%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา Cronos

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Cronos

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ Cronos จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
ซื้อ
ขาย 7
เป็นกลาง 3
ซื้อ 16
Moving Averages:ซื้อทันทีขาย 0เป็นกลาง 1ซื้อ 13
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 7เป็นกลาง 2ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.04769
0.04768
R2
0.04768
0.04767
R1
0.04767
0.04767
PP
0.04766
0.04766
S1
0.04765
0.04765
S2
0.04764
0.04765
S3
0.04763
0.04764

สัญญาณตลาด Cronos

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.01M
$4.75 M
$4.76 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.06M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.74 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$0.80 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.04 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$2.06 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน Cronos

การไหลเข้าสุทธิราคา CROUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.04 M0.05
2026-08-15$0.02 M0.05
2026-08-14-$0.17 M0.05
2026-08-13$0.05 M0.05
2026-08-12$0.15 M0.05

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CRO/USDT
$0.04777
$0.04777$0.04777
-1.01%
1.57M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ CRO เป็น USD

จำนวน

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0.04777 USD

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