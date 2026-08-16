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การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล COTI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!การวิเคราะห์ขั้นสูงของ MEXC AI มอบการอัปเดตรายวันเกี่ยวกับข้อมูล COTI รวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคและโอกาสในการลงทุน รับข้อมูลเชิงลึกล่าสุดทุกวันทันที!

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COTI คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ COTI

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โทเคโนมิกส์ COTI

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การวิเคราะห์ทางเทคนิค COTI (COTI) วันนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค COTI (COTI) วันนี้

หน้าการวิเคราะห์ COTI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เกี่ยวกับประสิทธิภาพรายวัน แนวโน้มราคา และตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญของ COTI เน้นย้ำถึงความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีศักยภาพ โอกาสในการเทรด และรูปแบบทางเทคนิคที่โดดเด่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของ COTI ด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงราคา COTI (COTI)

ราคาปัจจุบัน24 ชม.7 วัน30 วัน90 วัน
$0.010432---1.11%+38.59%-15.88%
ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา COTI

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค COTI

การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะพิจารณาการเคลื่อนไหวของราคาและตัวชี้วัดทั่วไปเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและโมเมนตัม ด้านล่างนี้คือภาพรวมอัตโนมัติของ COTI จากหลายช่วงเวลา โดยสรุปแนวโน้มทางเทคนิคในปัจจุบันและสิ่งที่กราฟกำลังส่งสัญญาณต่อไป นี่เป็นบทความทางเทคนิค ไม่ใช่การคาดการณ์ที่รับประกันได้ ดังนั้นโปรดทำการวิจัยด้วยตนเองและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ขายทันทีขายเป็นกลางซื้อซื้อทันที
เป็นกลาง
ขาย 10
เป็นกลาง 3
ซื้อ 13
Moving Averages:ซื้อขาย 4เป็นกลาง 0ซื้อ 10
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค:ขายขาย 6เป็นกลาง 3ซื้อ 3
ชื่อ
คลาสสิก
Fibonacci
R3
0.010735
0.010724
R2
0.010724
0.010718
R1
0.010719
0.010714
PP
0.010708
0.010708
S1
0.010703
0.010702
S2
0.010692
0.010698
S3
0.010687
0.010692

สัญญาณตลาด COTI

ปริมาณคำสั่งที่เปิดอยู่สุทธิปัจจุบัน
-0.14M
$9.23 M
$9.37 M
การซื้อที่รอดำเนินการ (USDT)
การขายที่รอดำเนินการ (USDT)
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 3 วัน
-0.02M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.56 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 3 วัน
$2.58 M
ความแตกต่างระหว่างการซื้อ-ขายใน 7 วัน
0.10M
การซื้อที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$10.49 M
การขายที่เปิดอยู่ใน 7 วัน
$10.38 M

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

กระแสเงินทุน COTI

การไหลเข้าสุทธิราคา COTIUSDT
ประวัติการไหลเข้าสุทธิราคา
2026-08-16-$0.02 M0.01
2026-08-15-$0.30 M0.01
2026-08-14-$0.26 M0.01
2026-08-13-$0.25 M0.01
2026-08-12-$0.18 M0.01

ข้อมูลข้างต้นรวบรวมจากข้อมูลตลาดสาธารณะและมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น MEXC ไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการลงทุน

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เทรดตลาด COTI (COTI) บน MEXC

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คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
COTI/USDT
$0.010432
$0.010432$0.010432
+1.05%
10.21M (USDT)
COTI/USDC
$0.010417
$0.010417$0.010417
+0.82%
5.70M (USDT)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเอกสารนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี กฎหมาย การเงิน การบัญชี หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอื่นใด และไม่ได้เป็นการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือครองสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น MEXC เรียนรู้ นำเสนอเนื้อหานี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดและใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการลงทุน MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ใช้

เครื่องคำนวณ COTI เป็น USD

จำนวน

COTI
COTI
USD
USD

1 COTI = 0.010432 USD

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